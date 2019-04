OG0YL,OH0/OH2LGW

19.04.2019-23.04.2019

DXCC: Aland Island

Zone: 15

Aland Islands (EU-002) by Anne/OH2YL and Marko/OH2LGW. QSL OG0YL via OH2YL and OH0/OH2LGW via OH2LGW.

Cluster spots

Refresh spots