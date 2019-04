TM4G

13.04.2019-20.04.2019

DXCC: France

Zone: 14

Groix Island (EU-048, DIFM AT 012) by Franck/F4GBD, Eric/F5LOW, Laurent/F5MNK, Fabrice/F5NBQ, Bertrand/F6HKA and Leon/ON4ZD/OS0S.

Cluster spots

Refresh spots