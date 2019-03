4B3MAYA,4C3MAYA,4A3MAYA,6F3MAYA,6E3MAYA

21.03.2019-24.03.2019

DXCC: Mexico

Zone: 6

A group of operators will be operating from some Mayan archaeological sites from the Mexican States of Merida/Yucatan (4B3MAYA), Champoton/Campeche (4C3MAYA), Museo de Antropologia Regional/Tabasco (4A3MAYA), Chiapas (6F3MAYA) and Quintana Roo (6E3MAYA).

