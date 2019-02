T40SC

04.02.2019-10.02.2019

DXCC: Cuba

Zone: 8

Members of the Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) in Las Tunas Province and the Grupo DX de Cuba (GDXC) will be active with the callsign to celebrate the Baseball Caribbean Series in Panama, where Las Tunas Baseball team will be competing representing Cuba.

