XR0ZRC

11.03.2019-27.03.2019

DXCC: Juan Fernandez Island

Zone: 12

Robinson Crusoe Island (SA-005) by Vasily/R7AL, Vasil/RA1ZZ, Vladimir/RK8A, Aleksei/RL5F, Leonid/RW9JZ and Marco/CE1TBN. QSL via R7AL.

Cluster spots

Refresh spots