14.11.2018-19.11.2018

DXCC: Brazil

Zone: 11

Abrolhos Island (SA-019, DIB BA-01, DFB BA 014, WLOTA LH-0463, ARLHS BRA-001, PYFF-0001) by Antoni/PY1AX, Nilzo/PY6AWU, Bruno/PY6BA, Jose/PY6HD, Roberto/PY6RT and Nelson/PS8NF. QSL via PY6HD.

