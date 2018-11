J8NY

21.11.2018-28.11.2018

DXCC: St. Vincent

Zone: 8

St. Vincent Island (NA-109) by Alan/K7AR, Richard/N7RO, Adrian/KO8SCA, John/VE7CT, Sandro/VE7NY and Ralph/VE7XF. QSL via VE7NY.

