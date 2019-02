T31EU

16.02.2019-05.03.2019

DXCC: Central Kiribati [Ellis Is]

Zone: 31

Kanton Island (OC-043) by Guenter/DL2AWG, Hans/DL6JGN, Heye/DJ9RR, Wolf/DM2AUJ, Joe/DK5WL and RonaldPA3EWP. QSL via DL2AWG.

