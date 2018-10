8Q7PE,8Q7YC

12.10.2018-21.10.2018

DXCC: Maldives

Zone: 22

Ukulhas Island (AS-013) by Wilbert/PE7T and James/9V1YC. QSL 8Q7YC via W5UE and 8Q7PE via PE7T.

