D70LW/3,DS2GOO/3,DS4NYE/3,HL1VAU/3

12.10.2018-14.10.2018

DXCC: Republic of Korea

Zone: 25

Hwang Island (AS-080) by Han/DS2GOO, Rew/DS4NYE and Rocky/HL1VAU. QSL D70LW/3 via DS4NYE.

