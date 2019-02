11.02.2019-26.02.2019

DXCC: Macao

Zone: 24

Macao (AS-075) by Werner/DJ9KH, Bert/DL2RNS, George/DL4SVA, Thomas/DJ6TF, Olaf/DJ7TO, Uwe/DJ9HX, Frank/DL1KWK, Heiko/DL1RTL, Wolfgang/DL4WK, Axel/DL6KVA, Olaf/DL7JOM, Rolf/DL7VEE, Franz/DL9GFB, Kenneth/OZ1IKY and Bom/XX9LT. QSL via DL4SVA.

