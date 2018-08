RT65KI

19.08.2018-25.08.2018

DXCC: Asiatic Russia

Zone: 17-19,23

Chukotka, Idlidlya Island (AS-065, RDA CK-08, RRA RR-11-06, RLHA RLA-035, WLOTA LH-2266) by Victor/UA3AKO, Yuri/UA0KBG and Aleksandr/RA3AV. QSL via UA3AKO.

