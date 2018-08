ZS9V

17.08.2018-20.08.2018

DXCC: South Africa

Zone: 38

Robben Island (AF-064) by Paul/ZS1V, Jan/ZS1VDV, Andre/ZS1AN, Johan/ZS1A, Pierre/ZS6A and Oleg/ZS1ANF. QSL via M0OXO.

